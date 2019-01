Kahevõistluse valitseja avaldas põhjused, miks ta nii hea on

Tema sõnul tegi ta tänavu kaks suurt muudatust. «Mul oli väga hea sügis, sest suutsin terveks jääda. Samuti olen leidnud väga hea varustuse, mis mulle sobib. Kindlasti olen teinud ka murdmaasuusatamises edasimineku, sest ma pole kohti suusarajal kaotanud. Tean, et olen hea suusahüppaja, aga suusarajal on vahel olnud ka raskeid hetki.»

Kuigi Riiber võistles 2012. aastal Otepääl Põhjamaade noorte karikavõistlustel ning püstitas siin 100,5 meetriga Tehvandi mäerekordi, ütles ta, et vaatas enne tänavust MK-etappi oma toonased hüppevideod üle ning leidis puudujääke.

«Mulle meeldib Otepääl ikka veel. Mägi on minu jaoks perfektne, rada pole samuti liiga raske. Mul oli teiste ees väike eelis, sest tean siinseid tingimusi,» ütles ta.

«Olukord oli väga keeruline,» tunnistas Fritz. «Võti on see, et tuleb hüpata nagu oma suuskadega. Midagi ei tohi muuta, tuleb teha kõike samamoodi. Kui toimib, siis toimib, kui ei toimi, siis seda ei juhtu.»