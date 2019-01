NBA korvpallur jätab surmahirmu pärast Londonis mängimata

Türklane Kanter on kritiseerinud Türgi valitsust ja president Recep Tayyip Erdogani ning kardab seetõttu oma elu pärast. «Kahjuks ei lenda ma Londonisse selle kuradima lunaatiku, Türgi presidendi pärast,» ütles Kanter pärast Knicksi 119:112 võitu Los Angeles Lakersi üle.

«On võimalus, et mind tahetakse seal tappa. Seetõttu rääkisin Knicksi juhtkonnaga ning otsustasin mitte minna. Kahju, et sellised asjad mõjutavad minu karjääri, sest tahan oma tiimi jaoks olemas olla. Aga ühe lunaatiku, maniaki ja diktaatori pärast ei saa ma oma tööd teha. See on kurb,» jätkas Kanter.

Küsimusele, kas ta tõesti usub, et võib Londonis surma saada, vastas Kanter: «Muidugi, see võib vabalt juhtuda. Neil on seal palju spioone. See oleks üsna kole situatsioon.»

Kanter on veendunud, et Türgi valitsus on jahtinud ka tema isa kriitiliste väljaütlemiste tõttu. 2017. aastal muudeti Kanteri Türgi pass kehtetuks ning teda hoiti kinni Rumeenia lennujaamas. Aasta varem kritiseeris Kanter Erdogani pärast Ankara pommitamist.