Eesti U18 koondised leppisid rahvusvahelisel võistlusel viimase kohaga

Koondise peatreener Indrek Visnapuu sõnas pärast turniiri viimast mängu: «Olime täna suure osa ajast tagaajaja rollis. Vahepeal oli vahe 20 punkti, siis on raske rääkida võidust. Kogu see turniir oli otsimine, katsetamine ja proovimine. Ma ei taha ka seda öelda, et me ei läinud ühtegi mängu võitma. Reaalselt võidetav oli meil esimene mäng Rootsi vastu. Järgmises kahes kohtumises olid vastased meist paremad. Positiivse poole pealt tegime kõikides mängudes vastastest rohkem pealeviskeid. Protsent oli jällegi kehvem. Peab nüüd analüüsima, kas pealevisete arv tuli meile kasuks või mitte.»