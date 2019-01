Häkkinen meenutas rivaliteeti Schumacheriga: ta ei olnud kõige ausam konkurent

«Juba kardi aegadel teadsin, et ta on hea, aga ma ei arvanud kunagi, et ta on parem kui mina. Michaeliga võistlusrajal olles soovisin alati teda võita. Ringrajal olid meie võitlused alati ausad. Tundsin, et Michael nautis seda. Kui ma ütlen ausad, siis mõtlen minu poolt ausad,» ütles Häkkinen muiates.

«Michael oli valmis MM-tiitli nimel veidi reegleid rikkuma. Ta oli valmis karistusteks. See on iseloomu asi, kas sa teed selliseid asju. Mõned tema manöövrid ei pärinenud just reegliraamatust,» jätkas soomlane.

Häkkinen tõi näite 2000. aasta Spa ringrajal peetud GP-st. Häkkinen üritas Schumacherist mööduda, kuid sakslane kattis teda kiirusel 300 km/h nii, et tema Ferrari parem tagumine ratas puudutas Häkkineni McLareni esitiiba. «Olin endast täiesti väljas. Püüdsin talle hiljem selgitada, et sellised manöövrid ei ole ilusad. Tema lihtsalt vaatas mind ja ütles: Mika, see on võidusõit.»»

Hoolimata sarnastest vahejuhtumitest ei soostunud mehed teineteist meedias mustama. «Ta sõitis kogu aeg piiri peal. Me mõlemad olime nii kiired, et teadsin, et ükspäev võidab tema, teine päev mina. Meil oleks nii lihtne olnud meedia kaudu üksteist mustata, aga me ei alustanud sellist mängu.»