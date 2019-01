Eesti noortekoondis võitis BSBC turniiril esikoha

Koondise peatreener Rauno Pehka sõnas mängujärgselt: «Pärast eilset rasket mängu õnnestus ka tänane kohtumine õnnelikult ära mängida. Olid omad tõusud ja mõõnad, aga seda magusam see võit oli. Selles grupis on ägedaid poisse, kes koos tegutsedes suutsid oma tahtmise peale suruda. Nad võtsid mu põhimõtted kiiresti omaks ja kokkuvõttes see toimis.»