Kristjan Ilves: ma ei ületanud ega petnud enda ootusi

«Mis siin ikka õnne soovida, see ei ole mingi tulemus!» muigas Ilves pärast tänast 28. kohta. «Aga rõõmu teeb, et sõidupilt oli palju parem, eriti alguses. Tundsin ennast päris enesekindlalt, jõudu oli. Samas pean aru andma, et lõpuni vastu pidamine praeguses seisus võrdunuks imega. Üle varju ikkagi ei hüppa. Alates 7. kilomeetrist jääb praegu veel võimekusest puudu.»

Eelkõige tegi Ilvese heameelt, et ta jaksas pingutada. «Grupp oli meeletult suur ja omas rütmis täiesti võimatu sõita. Jõle tõmblemine! Seal keskel sõitmine oli täielik katastroof. Mulle astuti lugematu arv kordi keppide ja suuskade peale,» kirjeldas kodupubliku lemmik olelusvõitlust. «Aga ütlen suure tänu määrdemeestele, mu suusad olid väga head. Sellega läks küll kümnesse!»

Kuu aega sunnitud pausi pidanud Ilves võttis seisundi ja Otepääl näidatu kokku nii: «Ma ei ületanud ega petnud ootusi. Kui arvestada, et eelmisel nädalal olin surmkindel, et ma ei ole siin stardis, siis saan öelda, et läheb paremuse suunas. Isegi arst ütles, et saatsin korda väikese ime. Aga et võistelda ja võidelda, selleks jääb veel jõust puudu. Mul on energiat, et sõita ühes rütmis, aga käiguvahetused viimasel ringil on veel liiast.»

MK-karussell jätkub väga tihedas rütmis. Ilves kavatseb järgmisel nädalavahetusel Val di Fiemmes kindlasti kaasa teha, suure tõenäosusega seejärel ka Prantsusmaal. Võimalik puhkekoht koidab Trondheimi etapi ajal.

Seefeldis on kindel eesmärk teha enda tiitlivõistluste parim koht üle

«Vaatame, millised vorm ja enesetunne on ja ilmselt hakkame natuke võistlusi valima. Panen kaardid MMile ja püüan seal näidata parimat taset,» vaatas 23-aastane eestlane juba veebruari lõpu suunas. «Seefeldis on kindel eesmärk teha enda tiitlivõistluste parim koht üle. Selle julgen küll ka tänases seisus välja öelda.»

Ka isa Andrus arvab, et Seefeldis võiks hästi minna. «Kui eelmist aastat vaadata, siis seal tuli üks hooaja parimaid võistlusi. Ta oli seal stabiilselt kuue parema seas,» hindas Ilves. «Seefeldis oleme hüpanud, Innsbruckis oleme käinud vaid suvel. Aga talle peaks sobima mõlemal mäel hüppamine.»