Suurepärast visketabavust näidanud Kalev/Cramo teenis linnarivaali üle kindla võidu

«Esimene poolaeg vajab kindlasti palju parandamist. Meil on pikem pink ja jooksime vastased üle, aga väga palju tegime pallikaotuseid ning ründelauas jäime hätta. Muutusime esimesel poolajal lohakaks ja peame korrektuure tegema. [Vaatamata vastase tasemest] peab kõikideks mängudeks valmis olema. Ei saa nii, et kui on nõrgem vastane, siis teeme rohkem pallikaotuseid kui mõne VTB klubi vastu. Meeskonnal on pikk pink. Mõnes mängus saavad kõik mehed mängida, mõnes mitte. Meile on aga kõik mängud tähtsad,» rääkis Martin Dorbek intervjuus.