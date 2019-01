Nelja hüppemäe turnee võitis ülivõimsalt 22-aastane Kobayashi

Kobayashi imeline seeria sai alguse Ogerstdorfis võidetud etapiga, seejärel oli ta võidukas ka Garmisch-Partenkirchenis ning Innsbrukis. Täna toimunud viimasel etapil saavutas ta samuti võidu, tõustes sellega kolmandaks meheks, kes on suutnud nelja hüppemäe turnee üldvõidu võtta nii, et võidetud on ka kõik etapid eraldi.