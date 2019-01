Küllap ei osanud Kristjan Ilves, keegi tema abilistest, fännidest ega ka rivaalidest arvata, et talve esimeste MK-punktide hankimiseks kulub koguni poolteist kuud ja kuus võistlust. Ehkki Ilves ise ütles, et pääs 30 sekka pole talle juba ammuilma mingi eesmärk, tuli nädalavahetusel Otepääl vaeva näha, et silmad pähe saada.