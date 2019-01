Vahel on tähtedesse kirjutatud, et asjad ei lähe planeeritult. Coltsi uueks peatreeneriks pidanuks eelmise aasta algul saama senine New England Patriotsi ründejuht Josh McDaniels. Treener ja klubi olid juba tingimusteski kokku leppinud, kui McDaniels järsku meelt muutis. Nõnda pidi Colts käiku laskma varuvariandi ja palkama endise Philadelphia Eaglesi treeneri Frank Reichi.