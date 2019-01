Pettunud Reali peatreener: milleks VAR, kui seda ei kasutata?

«Me ei räägi üldjuhul pärast mängu kohtunikust. Esinevad erinevad olukorrad, mida näeb väljakult selgelt, aga meil on VAR (videokohtunikud – toim), kes aitab, kui pole milleski kindel. Miks meil on VAR ja kogu see tehnoloogia? Kui seda ei kasutada, siis pole sellel mõtet,» sõnas pettunud Solari mängujärgsel pressikonverentsil.