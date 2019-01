Postimees TV. Aasta treener Gheorghe Cretu sai kätte Kristjani kuju

Mida see auhind Cretu jaoks tähendab? «See tähendab, et võrkpall on viimase viie aastaga palju arenenud. See tähendab, et inimesed jälgivad võrkpalli – mitte ainult meie enda fännid, aga ka alaliidud ja ajakirjanikud. Kõik mõistavad, et võrkpall on praegu Eesti spordipildis oluline osa. Oleme kõik selle üle väga uhked. Nagu olen kogu aeg öelnud, on see auhind kogu võrkpallile – treeneritele, noortele, mängijatele, taustajõududele.