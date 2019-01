Kõva avaldus meistritiitlile: Liverpooli legend tõi inglasest väravamasina Šotimaale

36-aastane Defoe siirdus Rangersisse 18-kuulise laenulepingu alusel Inglismaa kõrgliigas pallivast Bournemouthist. Kokku on Defoe löönud Inglismaa Premier League’is ligi 500 mänguga 162 väravat. Selle näitajaga hoiab ta Alan Sheareri (260 väravat), Wayne Rooney (208), Andy Cole’i (187), Frank Lampardi (177), Thierry Henry (175) ja Robbie Fowleri (163) järel seitsmendat kohta. Lähim jälitaja Sergio Agüero (153) on üheksa tabamuse kaugusel.

Rangersit juhendav Liverpooli legend Steven Gerrard: «Jermain Defoe on erakordselt andekas ründaja ja väga kogenud jalgpallur, kes on löönud palju väravaid igas meeskonnas, kus ta on mänginud. Lisaks on ta suurepärane täiendus meie riietusruumi.»