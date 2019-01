Liverpooli väljaanne: Ragnar Klavani müümine Cagliarisse oli õige otsus

Kas Klavani müük oli Liverpooli jaoks hea? Jah. Joe Gomez kerkis esile ja temast sai Virgil van Dijki kõrval esimene valik keskkaitsesse. Dejan Lovren ja Joel Matip on järgmised valikud, samuti noor duo Conor Masterson ja Nathaniel Phillips. Jürgen Kloppil (Liveprooli peatreeneril – toim) on hästi varustatud keskkaitse,» kirjutab Liverpool Echo.

Kas müük oli Klavani jaoks hea? Tõenäoliselt nii hea kui ta lootis. Klavan on Cagliari eest mänginud Itaalia kõrgliigas kümme kohtumist, kuid ta jättis enne jõule vigastuse tõttu mänge vahele.

Inglismaa kõrgliigas hoiab Liverpool 54 punktiga esikohta, edestades valitsevat meistrit Manchester Cityt nelja ja Tottenham Hotspuri kuue punktiga. Liverpoolil on aga liiga parim kaitse, sest 21 mänguga on sisse lastud vaid kümme väravat. Selles arvestuses paikneb teisel kohal Londoni Chelsea, kellele on löödud 16 väravat.