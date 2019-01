Viljandi Tulevik soetas Tallinna Levadiast vasakkaitsja

Viljandi Tuleviku esindusmeeskonna peatreener Sander Post avaldas teoks saanud tehingu üle rahulolu. «Mark on andekas poiss, kes jäi mulle silma juba lõppenud hooajal. Mul on hea meel, et FCI Levadia kontoriga kokkuleppele jõudsime ja järjekordne talendikas noor pealinnast meie klubisse tee leidis,» rääkis Post. «Meie treeningutel on Mark end tõestanud motiveerituna, ees ootab teda aga ränk töö, et see motivatsioon Viljandi kasuks tööle panna, sest just selleks ta siia tõimegi.»