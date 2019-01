Barcelona on endale soetamas PSG poolkaitsjat

Raboit' ema ja agent Veronique, on ESPN-i andmetel olnud läbirääkimistes Barcelonaga ning ühtlasi ollakse välja jõutud ka nii kaugele, et 23-aastane Rabiot ning Barcelona on ülemineku tingimustes kokkuleppele jõudnud.

Kuigi Barcelona ise on väitnud, et mingisuguseid kokkuleppeid sõlmitud ei ole, siis ESPN-i andmetel on sõlmitud leping, millega Rabiot teenib aastas 10 miljonit eurot ning lisaks saab liitudes boonuseks 10 miljonit eurot selle eest, et poolkaitsja nelja aasta pikkuse lepingu nõus sõlmima on.