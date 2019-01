Taas nullist alustanud tulipäine Teppan: ega peagi lihtne olema

Möödunud hooajal Itaalia koondislase Luca Vettori asendajana saapariigi Trentino Diateci värve esindanud Eesti rahvusmeeskonna diagonaalründaja uskus, et sealse ajaga õnnestus tal nahk piisavalt paksuks kasvatada, kuid võta näpust. Euroopa liigadest Venemaa ja Itaalia järel tugevuselt kolmandas Poola kõrgliigas on nüüdseks hooaja selgroog murtud ning Teppan tunnistab, et kohanemine uue liiga ja meeskonnaga on olnud keeruline. «Kõik võtab aega,» ütleb 25-aastane pärnakas. «Kui alguses sain ka päris palju võimalusi, siis tagantjärele võib öelda, et liiga vara,» arutleb 35-aastase Poola võrkpallilegendi ja Bełchatówi kapteni Mariusz Wlazłyga mänguaega jagav eestlane.