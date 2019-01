Doncici heast mängust jäi võitlusvaimu leidnud Lakersi vastu väheks

Lakersi resultatiivseimaks kerkis 29 punkti visanud Brandon Ingram. Kuigi Mavericksi poolelt hiilgas Luka Doncic 27 punktiga, jäi sellest Lakersi vastu väheks. Sealjuures mängiti kohtumine Mavericksi koduväljakul, kus Dallase klubi teenis alles hooaja neljanda kaotuse. Kokku on Mavericks tänavu võitnud 18 ja kaotanud 22 kohtumist, Lakersi saldo on 22 võitu ja 19 kaotust.

Lakers suutis täna välja tulla 15-punktilisest kaotusseisust. Kõnekas on ka see, et kõigest 24 tundi varem nõudis Lakersi peatreener Luke Walton meeskonnalt rohkem võitlusvaimu ja kirge. «Sellist suhtumist vajame me igal õhtul. Mängisime väga-väga head korvpalli,» kiitis Walton seekord oma mängijaid.