Kanepi esialgu koondisele appi ei tule, ent võib otsust muuta

Naiskondadest on favoriidid Venemaa, kelle esireketid on Daria Kasatkina (WTA 10.) ja Anastasia Pavljutšenkova (WTA 42.), ning Ukraina eesotsas Elina Svitolina (WTA 6.) ja Lesia Tsurenkoga (WTA 24.).

Ülejäänud vastastest on ohtlik Rootsi koondis, kus on kaks esisaja mängijat – Rebecca Peterson (WTA 62.) ja Johanna Larsson (WTA 75.). Kõige kõrgema edetabelikohaga mängija turniiril on Taani esireket Caroline Wozniacki (WTA 3.), kuid teised taanlannad jäävad WTA tabeli tagumisse poolde. Bulgaaria parim on Viktoria Tomova (WTA 151.).