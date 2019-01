Ferguson pidas Solskjaeri palvel mängijate ees inspireeriva kõne

Väidetavalt kutsus Fergusoni mängijatele kõnet pidama meeskonna praegune treener Ole Gunnar Solskjaer, kes mängis ka ise Fergusoni juhendatud meeskonnas.

Kõmuväljaanne The Sun kirjutab, et Unitedi eesotsas 13 Inglismaa meistritiitlit võitnud Fergusoni ütles mängijatele, et klubi on heades kätes ning enam pole kaugel aeg, mil United on taastanud oma kunagise hiilguse.

«Ta ütles mängijatele, et tahab, et nad ennast väljakul naudiksid ning võitleksid teineteise eest. Kõik tuleb jätta väljakule. Lisaks lubas ta, et klubi muutub järgmiste aastatega aina tugevamaks ning just praegustel mängijatel on selles suur roll. Ta tahtis, et mängijad usuksid, et ees ootavad head ajad,» vahendas The Suni allikas Fergusoni öeldut.