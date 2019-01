Reim Vaštšuki puudumisest: mul on otsene telefonikõne, kus ei soovita Eesti koondist esindada

«Seal peab toimuma mingi väga kõva muutus. Hetkel ma ei näe, et ta peaks olema koondise juures. Pole nii, et me üldse ei vaata, millega ta tegeleb. Silma peal hoiame ja kui ta suudab mänguliselt tõestada, et ta on vajalik Eesti koondisele, siis saab edasi mõelda,» lausus Reim alustuseks.

«Aga peab olema ka süda sees,» lisas ta seejärel. «Ei ole lihtsalt nii, et ma olen jalgpallur. Kui mul on otsene telefonikõne, kus ei soovita esindada Eesti koondist, U21, siis ma aktsepteerin seda. Me ju näeme ka, mis on sotsiaalmeedias olnud – mida küll enam ei ole üleval. Et on... mitte kritseeritud, aga kui noortekoondisel on mingid mängud halvasti läinud, on tõmmatud omalt poolt vett peale... See näitab mingisugust meelsust,» tõdes Reim.

Ust ta Vaštšuki ees kinni pole löönud, kuid andis mõista, et algatus peab tulema mängijalt. «Kui see on muutunud, siis see, et kuskil öeldakse «ma nüüd tahan»... Telefoninumber on mul avalik ja kokku saada võime alati. Kõik mängud on lahingud. Sa pead usaldama, et selja taga on selline mees, kes annab endast kõik, veri välja. See on esimene,» rõhutas ta.

«Väga paljud treenerid jälgivad ka seda, missuguse mentaliteedi, sisu ja hingega mängijad on. Hea näide on maailmameistrite treener Deschamps, kes jättis väga-väga heal tasemel mängijad Prantsusmaa koondisest välja ainult sellepärast, et tiim oleks tugev. Ma ei välista midagi, aga siin tuleb seda oma käitumise, oleku ja muidugi ka mänguklassiga näidata,» lõpetas Reim.

Bogdan Vaštšuk mängib praegu Bulgaaria kõrgliigas. FOTO: Levski Sofia / Facebook

Lisaks selgitas Reim, miks on koondises Märten Kuusk, kes oli eelmisel hooajal Floras pigem varumehe rollis. «Me ei saanud kolme keskkaitsjat, tuli kedagi asemele võtta. Valikus olid Kuusk, Vladimir Avilov ja Artjom Artjunin. Lähtusime sellest, et Kaljumäed ja Artjuninid on koondises olnud, me teame, et nende puhul on keeruline väga suurt arenguhüpet teha. Me teame nende taset ja kui on väga vaja, saame neid kasutada,» märkis Reim.

«Kuusk ei mänginud Floras, aga ta oli põhimees U21-koondises ja mängis seal kõik mängud keskkaitses. Ega ka Henrik Pürg pole siin sellepärast, et ta läks Florasse mängima – ta on siin sellepärast, et ta on U21 põhimees. Ma usaldan ju ka U21 treenereid, seal on oma vanuseklassi parimad mehed,» sõnas Reim. Sama märkis ta Robert Kirsi, Rasmus Peetsoni ja Hindrek Ojamaa kohta. «Nemadki on mehed, kellel on võimalik veel hüpe edasi teha.»

