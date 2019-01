Koondise debütant Markus Poom: tahan koondisetunnet kogeda ise, ilma isa abita

«Emotsioon oli väga hea. Kerge üllatus oli, ehkki natuke ma seda kutset juba ka ootasin, eriti nüüd jaanuaris,» sõnas Poom, kes korduvalt esindanud erinevate vansueklasside noortekoondiseid. «See, et oled A-koondises, on muidugi suur au ja sellega tuleb kaasa oma pinge, oma standard. Hea meel, et lõpuks siia jõudsin, ja loodan, et see ei jää ainukeseks korraks! Isa on alati koondisedressis koju tulnud ja kodust ära läinud, nii et endalgi tekib seda selga tõmmates alati kodune tunne,» sõnas Poom.

Koondise pesamunana on veebruaris 20-aastaseks saav nooruk valmis kõigeks, mis selle rolliga kaasneb, näiteks kohustuseks olla see, kes varustust tassib. «Isa rääkis ka selle üle, aga olen selleks valmis ja sellega arvestanud,» muigas Poom. «Ega ta liiga palju näpunäiteid mulle ei anna, aga ma tahaksingi, et ta ei annaks mulle neid üldse. Tahaksin koondisetunnet ise ja üksi kogeda.»

Isa-poja-treeneri suhtega on koondise väravavahtide treeneri Mart Poomi poeg Markus enda sõnul juba harjunud. «Kui olin noorem ja mängisin Nõmme Unitedis, oli ta mul noortetreener. Aga olen selle aja vaikselt juba ära unustanud ja hea on seda jälle meelde tuletada. Noorena õpetas ta mind ehk rohkem ja hoidis mul rohkem silma peal, aga eks see tuli sellest, et ta hoolis. Nüüd, kui olen täiskasvanu, ei ole see vajalik. Minu jaoks on peatreener Martin, isa on väravavahtide treener. Ja ma ei taha, et ta kohtleks mind kuidagi teisiti kui teisi mängijaid,» sõnas Poom.

Kui Markus maavõistlustes Soome ja/või Islandiga väljakule pääseb, saab Poomidest läbi aegade kolmas isa-poja paar, kes Eesti jalgpallikoondist esindanud. Varem on sama teinud Risto ja Ken Kallaste ning Dzintar ja Ragnar Klavan, kellel hetkeseisuga kirjas vastavalt 36 ja 41 ning 19 ja 125 koondisemängu. Mart Poom jõudis Eesti A-koondise särki kanda 120 korda.