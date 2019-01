Karl Robert Saluri alustab uut hooaega Eestis

«Sõidab Ameerikast kohale mõlema võistluse tarbeks esialgu oma kulu ja kirjadega. Muidugi loodab, et mitmevõistlusele tulekuks leiab lõpuks toetust vähemalt teivaste transpordiks, aga kui selgub, et pole sedagi väärt, siis teeb kõik selleks, et vähemalt auhinnarahadega tagasi sõita. Teeb isegi siis, kui teivaste transpordile toetuse saab,» kirjutas Saluri ema Iiris blogis «Kuimetsa kuld».