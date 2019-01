Kuuekordne maailmameister Ogier: ma ei soovi olla tiimi esinumber

Mullusel hooajal M-Spordi meeskonnas Ford Fiesta WRC-masinaga kuuendat aastat järjest individuaalse maailmameistritiitli võitnud prantslase soov on koos soomlase Esapekka Lappiga, kes vahetas Toyota tiimi värvid samuti Citroëni vastu, üheskoos töötada Citroën C3 WRC-masina kiiremaks muutmise nimel.

«Ühes asjas olen ma kindel: ma ei soovi meeskonnas olla esinumbri staatuses,» ütles Ogier. «Mul peavad olema seni võrdsed võimalused, kuni meil mõlemal on võimalus võidelda meistritiitli nimel. Kui ühel sõitjal on võimalus ja teisel mitte, siis on loogiline niimodi käituda, aga kuna meie stardipositsioon on sama, siis pole see mõeldav,» selgitas 35-aastane prantslane.

«Mul on hea meel kuuluda Esapekkaga samasse meeskonda, kuna ta on tore kutt ning kindlasti talendikas. Samuti saab ta tuua oma endisest tiimist kaasa huvitavaid mõtteid,» kiitis Ogier värsket tiimikaaslast.

Eelmisel hooajal sai Ogier toetuda mitmel puhul oma meeskonnakaaslaste Elfyn Evansi ja Teemu Sunineni abile, kes lasid tal endast mööduda, kui tiitlivõitlus hakkas tuure koguma. Tänavu proovib ta sellistest olukordadest hoiduda. «Mõnel korral vajasin tõesti tiimikaaslaste abi, kuid selliste mõtetega ei soovinud ma eelmist hooaega kindlasti alustada. Minu eesmärk on ise hakkama saada ning enamik mu karjäärist on ka sellisel moel õnnestunud,» tõdes prantslane.

Mullu ilmselgelt Toyota meeskonnas Ott Tänaku ja Jari-Matti Latvala kõrval kõige väiksema kogemustepagasiga olnud Lappi pole aga Ogier’ga nõus. «On üsna selge, kes on number üks ja kes number kaks,» ütles Lappi esmalt, kuid lisas siis naljatledes, et vähemalt pole ta kolmas number, mis on igal juhul parem.

«Seni ma pole teada saanud, kuidas Seb (Sebastien Ogier hüüdnimi – toim) töötab. Aga meie jutuajamistes on ta seni tundunud soe ja tore kutt, kuid võibolla muutub ta võidukihutamises teistsuguseks inimeseks,» iseloomustas Lappi uut meeskonnakaaslast.

«Kui ma pole hooaja lõpu lähenedes üldarvestuses kõrget kohtade eest võitlemas, siis on üsna selge, et abistame teda nagu M-Spordis käituti. See on osa mängust. Aga kui ma hooaja avaetapil Monte Carlos juhin ja tema on mul kannul, siis muidugi ei lase ma teda endast mööda. Me oleme hooaja alguses võrdsel stardipositsioonil,» lisas Lappi.