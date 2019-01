Kataris toimuvalt Eesti - Soome maavõistluselt jääb Soome ründaja eemale üllataval põhjusel

Nimelt otsustas Riski jääda koondisest eemale, kuna ta ei soovinud reisida Katari. Põhjuseks see, et Katar kasutab endiselt teistest riikidest pärit orjatööjõudu. Selline asi ei lähe kokku Riski veendumustega ning ta otsustas kohtumistest loobuda.

«Minu otsuse taga on eriline põhjus. Ma tahan oma tõekspidamisi järgida ning arvan, et selline otsus on tähtis. Koondise juhtkond sai minu otsusest aru, kuid nad ei nõustunud minuga. Siiski olin mina otsuse teinud ning ei soovi Katari sõita,» rääkis Riski Helsingin Sanomatile.