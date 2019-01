Pep Guardiola ei jää lahkunud talenti igatsema: ma ei taha selliseid mängijaid oma meeskonnas näha

19-aastane Diaz liitus möödunud nädalal Madridi Realiga ning läks Hispaania kõrgliiga meeskonnale maksma 16,7 miljonit eurot. Madridiga liitunud Diaz lausus, et tema suurim unistus oli just Madridis mängida.

Guardiola pole aga ülemineku pärast liialt pettunud: «Loodame, et teised mängijad ei soovi minema minna. Ma ei taha tegelikult oma meeskonnas näha mängijaid, kes tahavad mõnda teist meeskonda esindada.»

«Minu soov on näha meeskonnas mängijaid, kes tahavad City särgis endast maksimumi anda. Kui mängija ei soovi siin jätkata, siis uks on avatud. Ma pole pettunud, et selline mängija meie meeskonnast lahkus. Soovin talle tulevikuks kõike head,» lausus Guardiola Madridi Realile.