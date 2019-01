Kõrbehuntide heitlus Peruu düünides

Nii turnitaksegi peaasjalikult düünides, kus hakkama saamiseks on vaja ennekõike kogemusi. Isegi üheksakordne autoralli maailmameister Sébastien Loeb, kes osaleb Dakaril neljandat korda ja lõpetas tunamullu teisena, tunnistas enne starti, et ei tea ikka veel õieti, kuidas liivas sõita.

«Sõitjale on kõrb üks väga eriline ja äge koht. Aga kui seda sõita võidu ja kümme päeva, siis 300 ja enam kilomeetrit kiiruskatset kõrbes on omamoodi keeruline,» märkis 2017. aastal Malle-Moto tsikliklassi esikoha Eestisse toonud Toomas Triisa Kuku raadio saates «Piloot». «Keeruliseks teeb sõidu see, et liivadüünid muutuvad ja navigeerimine on seal äärmiselt keeruline, sest puuduvad tugipunktid, millest kinni haarata,» selgitas ta.