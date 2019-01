Rahvusnaiskonna peatreener Ojamets: me teeme justkui ülikooli eksamit

Pühapäeval alistas naiskond Rootsi 3:1 (19:25, 25:23, 25:17, 25:23) ja on enne viimast mänguvooru E-alagrupis 9 punktiga teisel kohal. Soome on 11 punktiga liider, Tšehhi 8 punktiga kolmas ja Rootsi 2 punktiga neljas. Kokku on kuus alagruppi, finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja teise koha saanud naiskond.

Peatreener Andrei Ojamets teab, et kuigi Soome on juba edasipääsu kindlustanud, ei oota naiskonda ees lihtne ülesanne. «Nii mina ise kui naiskond teeme justkui ülikooli eksamit, sest ka mina pole vaatamata 35-aastasele treenerikogemusele peatreenerina ühelegi tiitlivõistlusele kvalifitseerunud, kaks korda olen seda abitreenerina kogenud,» ütles juhendaja.

«Me teame selle mängu tähtsust ja oleme valmis suureks võitluseks. Kuigi Soomel on üsna lühike võistkond ja õiget diagonaali polegi, siis see, mismoodi nad viimases kohtumises Tšehhiga võitlesid, oli muljetavaldav,» lausus Ojamets.

Meie naiskonna diagonaalründaja, klubivõrkpalli Soomes Salo LP Viesti ridades mängiv Kertu Laak on peatreeneriga samal arvamusel. «Kindlasti tahavad soomlannad alagrupivõitu kindlustada ja lihtne see mäng olema ei saa. Ent kuna meil on nii ajalooline võimalus kaalul, siis ma loodan väga, et suudame end kokku võtta ja teha midagi ilusat. Õnneks on kõik meie endi kätes,» rääkis Laak.