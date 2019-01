Läti karditootja sai Eestist rahad kokku

Raha tulid lätlased Eestist otsima eelkõige seetõttu, et Lätis on ühisrahastus tehtud pea võimatuks, samas soovitakse Baltikumi investoritele anda võimalus saada osa ettevõtmisest, millel asutajate hinnangul ülemaailmne potentsiaal.Tõuke uute investeeringute kogumiseks saidki lätlased Lähis-Idas sõlmitud eellepingutest mitmesaja elektrilise hobikardi tarnimiseks.

«Investorite kaasamisel otsustasime Fundwise’i kasuks, sest soovime, et meie ambitsioonikast ettevõtmisest saaks osa Baltikumi väikeinvestorid. Nõnda saavad neist ühtaegu meie osanikud, aga ka idee ja brändi saadikud. Kindlasti peaksid Balti investorid kokku hoidma ning üksteist toetama, eriti globaalse potentsiaaliga projektides,» ütles Blue Shock Race’i tegevjuht Artis Daugins lisades, et loomulikult soovitakse lisaks suurtele välisturgudele elektrikarte populariseerida ka naaberriikides.

«Lätlastel on originaalne kontseptsioon, mille globaalne turupotentsiaal kasvab pidevalt. Samas on nende toode võluvalt lihtne ja arusaadav ning köidab nii motospordi- kui ka tehnoloogiahuvilisi,» ütles Laupmaa.

«Äkilise minekuga elektrilisi hobikarte on tellinud ostu- ja meelelahutuskeskused üle maailma, F1 piloodid ning kiidusõnu pälvis lätlaste elektrikart testsõidu järel ka Eesti võidusõitja Sten Pentuselt. Samuti on meil väga hea meel, et see kampaania on toonud meie platvormile palju Läti investoreid,» rääkis Laupmaa.