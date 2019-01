Venemaa jõudis WADA-ga dopinguandmete osas «üksteisemõistmiseni»

Detsembris teatas WADA, et selle delegatsioon ei saanud oma missiooni lõpule viia, sest Venemaa nõudis ootamatult nende seadmete «sertifitseerimist vastavalt Vene seadustele». WADA sõnul taolisest nõudest eelnevalt juttu polnud.

Samuti peab Venemaa andma juuliks WADA-le üle proovid, et neid uuesti analüüsida, kuigi väidetavalt hävitasid labori töötajad 2015. aastal WADA uurimise tõkestamiseks tuhandeid proove.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et WADA on oma tööd juba tegema. «Nii palju kui oleme oma spordiametnikelt infot saanud, ollakse tihedas kontaktis ja on jõutud ühise arusaamiseni WADA esindajatega edasise töö osas».