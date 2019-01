Kilp sõidab Dresdeni sprinti üksi, haigused räsivad Team Haanjat

Sprinter jättis Tour de Ski pooleli planeeritult, kuid ühtaegu lõi tal välja seljavalu. Õnneks on Kilp nüüd taas võistlusvõimeline, kinnitas juhendaja. «Nädala alguses oli tal nohu ja külmetus, aga eilsest sai ta juba korralikul treenida,» sõnas Saarepuu Postimehele.

Mis Kilbi seljavaevuse põhjustas, ei olegi täpselt teada. «101 protsenti terve selg pole, aga trenni lubab teha,» ütles Saarepuu. «Röntgen ja MRT näitasid alaseljas mingit pinget. Eks see võib olla suusatajate kutsehaigus – meie hooldemeestelgi on samad mured ja mul endalgi lööb aastas ikka korra-paar selja valusaks. Jaak Mae võistles viimased kümme aastat nii, et selga pidi hoidma,» arutles Saarepuu.