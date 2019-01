Kas ajalugu teinud naiskond saab piraka preemia? Pevkur: peame eelarve üle vaatama, aga see on puhas rõõm

«Loomulikult peame eelarve üle vaatama, aga see on puhas rõõm. Riigipoolne lubadus, et EM-finaalturniirile jõudev võistkond saab 200 000 eurot, kehtib ka naiskonnale. Tahame neile kindlasti anda parima võimaliku ettevalmistuse. Seal on vaja mängida viis päeva järjest ning see on väga raske. Anname endast kõik, et neil oleks parim võimalik ettevalmistus.»

Kas selle aasta eelarvet tehes naiskonnaga ka arvestasite või mitte?

Arvestasime loomulikult selle võimalusega, aga see oli muidugi väga lahtine. Aga minna ära Soomest, teades, et oleme teinud ajalugu. Oleme esimest korda üldse naiskondlikult olümpiaalaga finaalturniiril. Loodame, et lisaks riigi toetusele märkavad ka eratoetajad seda suurt muutust, mis on toimunud. Oleme euroopa edetabelis 29. kohal, mängime täna 24 hulgas. Me võitsime alagrupi Soome, Tšehhi ja Rootsi ees. Super! Müts maha naiste ees. Vägev!

Naiste võrkpall, aga üldse naiste sport on üldiselt vaeslapse rollis. Kas see vajab teistsugust lähenemist, teistsugust tähelepanu?

Ta vajab tähelepanu. Samasugust tähelepanu nagu meeste sport. Meil oli teadlik otsus minna naistega Euroopa liigat mängima ning jõudsime kohe esimesel aastal nelja parema hulka. Neil oli vaja seda mängu ka Tartus. Müts maha kõikide fännide ees. Seda mängu Tartus väga vaja, publikut oli palju ja see aitas kindlasti kaasa suure publiku närvist üle saada.

Kaks EM-finaalturniiri toimuvad suhteliselt järjestikku. Kas see võib tähendada alaliidus ka mingeid kaadrisuurenemisi? Töökoormus on ju suur.

Töökoormus on kindlasti suur, aga oleme saanud siiani hakkama. Oleme suutnud pakkuda nii naistele kui meestele piisava toe. Seda tuge on muidugi vaja suurendada, juba ainuüksi naistel ka kontrollkohtumiste võrra. Ettvalmistus läheb pikemaks, mõlemad peavad Euroliigat mängima. Ma ei ütleks, et inimtööjõudu on kohe juurde vaja, aga eelarved tuleb üle vaadata, seda tuleb kasvatada. Naised väärivad selle eest ka preemiat.

Saad seega kinnitada, et nad saavad ettevalmistuseks maksimaalselt sellised võimalused, mida vähegi luua suudate?