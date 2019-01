«Tõega, mina pidasin seda surmagrupiks. Mõtlesin algul, et läheb pagana raskeks,» vangutas eile õhtul Hämeenlinnas 3:1 võidumängus Soomega 21 punkti toonud ja üleplatsinaiseks kerkinud Kristiine Miilen. «Nüüd on nii võimas tunne, et… Ma arvan, et see ei jõuagi iial kohale. See on olnud üks mu eluunistusi. Tean, et Eestis on väga palju inimesi, kes meile kaasa elasid. Kõik teie Kodu-Eestis, see on teile!»