Tallinnasse saabusid iluuisutajad kogu maailmast

«Olen väga rõõmus, et meie võistlustele saabub nii palju uisutajaid. Meie uisukoolile on saanud juba traditsiooniks kutsuda jaanuari alguses Tallinnasse uisutajaid kogu maailmast omavahel jõudu katsuma, tänavu on juba üheksas kord,» sõnas Tiiu Valgemäe. «Oluline on ka see, et meie võistlustel on esindatud väga erinevad tasemed alates äsja treenima asunutest kuni valitseva meistri Gerli Liinamäeni välja. See näitab, et uisutamine on kõigi jaoks ja mitte ainult nende jaoks, kes kolmekordseid hüppeid teevad.»