Kahekordse olümpiavõitja ülestunnistus: treener vägistas ja peksis mind enne Pyeongchangi

Seejuures on Shim varemgi treeneri varemgi treeneri vastu süüdistusi esitanud. Tõsi, vägistamist polnud eelnevalt mainitud.

«Cho peksis ja solvas mind pidevalt. Korra võttis ta peksmisel abiks isegi hokikepi ja murdis mu sõrmed,» rääkis Shim juba detsembris kohtus. Teisel korral olevat treener aga hoolealust metallkuulidega visanud. Kõigest mõni nädal enne Pyeongchangi olümpiat peksis Cho noort neiut eriti jõhkralt. «Sain pähe nii tugevaid lööke, et mõtlesin tõsimeeli: võin siinsamas surra,» nuuksus Shim kohtus.

Cho tunnistas politseile, et kasutas tõesti treeninglaagris Shimi ja veel kolme sportlase suhtes vägivalda. Treeneri põhjendus oli ehmatavalt lihtne: tema soov oli hoolealuste «sooritusi parandada». Kohus mõistis talle oktoobris kümnekuulise vangistuse, kuid Cho kaebas otsuse edasi. Nüüd tuli Shim lagedale aga uute detailidega.

Beomi advokaat Lim Sang-hyuk ütles SBS Newsile, et Shim on korduvalt erinevate rünnakute alla sattunud, kuid suutis alles nüüd tõega lagedale tulla. «Tema hingehaavad on üüratud,» ütles Lim.