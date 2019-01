Nooruke britt teenib võimaluse WRC sarjas

«See on fantastiline võimalus, aga kindlasti pean ära tegema ka oma töö WRC2 Pro sarjas. Pean juba hooaja alguses poodiumile rihtima ning hooaja lõpu poole võitma!»

Täishooaja ehk 14 MM-etappi keeravad tänavu WRC sarjas Fordi rooli britt Elfyn Evans ja soomlane Teemu Suninen. Lisaks on teada, et valitsev WRC2 sarja meister, rootslane Pontus Tidemand, on Monte Carlo ja Rootsi rallidel M-Spordi kolmanda sõitjana stardis.