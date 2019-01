Talihärm jõudis laskesuusatamise MK-etapil punktidele, Tomingas jälitussõitu

«Rada on väga petlik, tundub, et sa ei liigu üldse kiiresti,» rääkis ta ERRile. «Algus oli täiesti normaalne, aga teisel ringil tundsin, et jalad-käed on päris väsinud. Õnneks jõudsin lõpuni pingutada. Laskmisega olin rahul, see on mul viimasel ajal ebastabiilne olnud. See, et püsti null tuli, oli suur üllatus, sest mul on püstilaskmisega raskusi olnud.»