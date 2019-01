Karjääri parima MK-sõidu teinud Talihärm: läksin väga kindla peale laskma

«Viimaseks ringiks olin üsna tühi, võistlusvorm pole veel nii hea, et suudaks lõpus ka täiega võidelda... või noh, võitlesin küll, aga konkurentsivõimeliselt võidelda! Sõidukiirusest – öeldi küll et hästi, aga see on nii lai mõiste, ega ma täpselt ei teadnud. Viimasel ringil annad endast ikka kõik, olgu hea või halb päev,» rääkis Talihärm finišis.