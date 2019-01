Elu ilusaimat hetke kogenud Ojametsa süda kuulub naiste võrkpallile

Ometi ei kahtle Eesti naiskonna pealik sekundikski, kui tuleb nimetada karjääri erilisim ja suurim hetk. «Muidugi võit Soome üle ja pääs EMile,» ütleb ta kõhklemata, tuues esile kolmapäeva õhtu Hämeenlinnas. «Häid mänge on olnud teisigi. Olin just saanud meeskonna peatreeneriks, kui võitsime 1993. aastal maailma reitingu viiendat riiki Bulgaariat. See oli kõva pauk, aga esimene pääs naistega finaalturniirile kaalub kõik muu kindlalt üles.»