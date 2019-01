Ilmataat nöögib rekordit jahtivat Lindsey Vonni

Talisportlased on sel nädalavahetusel Euroopas silmitsi ebatavalise murega – kui viimastel aastatel on lund sageli olnud liiga vähe, et võistlusi läbi viia, siis nüüd on lund liiga palju. Ära jäävad nii homne skeletoni MK-etapp ja EM Saksamaal Königssees kui ka mäesuusatamise naiste MK-etapp Austrias Sankt Antonis.