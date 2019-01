Pullerits paljastab: ma tean, kust saab kasvuhormooni!

Oli see peatreener Mati Alaver, suusakoondise arst Tarvo Kiudma või füsioterapeut Lauri Rannama, ei seda enam mäleta, aga üks neist tõdes Torino olümpial päev pärast 15 km sõitu, et Andrus Veerpalu keha oli pingutusest katki. Mikrorebendid lihastes – mäletan, et nii keegi kolmest ütles. Aga juba päev hiljem ootas olümpiavõitjaks tulnud Veerpalu uus katsumus, 4 x 10 km teatesõit. Lihased tuli selleks korda saada.

Küllap on tunne, et keha on katki ja kurnatud, tuttav igaühele, kes veidigi võimete piiril pingutanud, olgu suusarajal või mujal. Ilmselt on üldteada seegi, et kõige teravamalt annab keha talutud kõvast koormusest märku just ülejärgmisel päeval. Selle vastu ei aita justkui miski.