Video: Ovetškin saatis vanameistri tseremoonitsemata ülepeakaela varumeeste pingile

Kaks väravat kirja saanud Ovetškin, kes on 32 tabamusega ühtlasi liiga suurim skooritegija, saatis juba avakolmandikul kõrge kaarega üle poordi Capitalsi varumeeste pingil 41-aastase Slovakkia vanameistri Zdeno Chara.

Capitals on idakonverentsis kolmandal kohal, sama palju punkte on kogunud ka Toronto Maple Leafs. Liidrikohta hoiab Tampa Bay Lightning. Läänekonverentsi parim meeskond on praegu Calgary Flames, San Jose Sharks jääb neist maha vaid ühe ning Nashville Predators ja Vegas Golden Knights kahe punktiga.