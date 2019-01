Ehmatav video: kahekordne olümpiavõitja pääses sentimeetrite mängus katastroofist

Tema sõnul keskendub sportlane pilguga hüpet lubavale tulele, mitte kaamerale. «Kui rohelist tuld näen, siis lähen. Aga viimasel hetkel märkasin, et kaamera on ikka mu ees. Püüdsin võimalikult palju paremale hoida ja pead eemale pöörata, aga ei suutnud sellest täiesti mööda põigata,» selgitas ta juhtunut. Saanuks Graabak kaameraga otsetabamuse, võinuks ta teadvuse kaotada ja hoovõturada mööda alla lohiseda.

«Ma ei saanud vigastada, nii et juhtunul oli õnnelik lõpp. Aga ma ei liialda, kui ütlen, et tegu on skandaaliga,» lisas Graabak, meenutades, kuidas mäesuusatäht Marcel Hirscher pääses mõne aasta eest ülinapilt kokkupõrkest taevast alla sadanud drooniga. «On normaalne, et kaamerad üritavad meile lähedale pääseda, aga kuskil on piir,» põrutas ta lõpetuseks.