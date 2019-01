Reim palliga mängust: koondiselaager pole koht, kus esimest puudet ja söödutäpsust õppida

«Oli palju positiivset nii mängupildi kui ka mängijate osas. Aga oli ka palju sellist, mida peaks lihvima. Samas on see väga loomulik just jaanuari alguse mängudes, kus on palju uusi mehi,» sõnas Reim.

Ta märkis, et Eesti koondisele omaselt võib tänasegi mängu järel enim nuriseda nende hetkede üle, kus olnuks vaja rohkem palli vallata. «Aga periooditi oli meil ka palliga mäng väga hea. Ei piisa siiski sellest, kui ütleme koosolekul, et mängime nüüd palliga, ja siis mehed mängivadki palliga,» arutles Reim. «Kõik algab individuaalsest võimekusest ja oskustest.»

Peatreeneri sõnul tuleb mängijatel tajuda, et koondisemängudes jagub surve all olles aega ja vabadust vähem kui koduliigas. Seekord kuulus algrivistusse koguni seitse Eesti meistriliiga pallurit, seejuures oli nende seas kolm debütanti – Henrik Pürg, Robert Kirss ja Rasmus Peetson. «Esimene puude, söödutäpsus ja -tugevus pole need asjad, mida koondiselaagris õppida. Küllap mõistavad nooredki, et tehniline kvaliteet peab olema väga hea, siis on eeldusi, et harjuda nende mängudega jõulisemalt, kiiremini ja otsustavamalt tegutsema,» sõnas Reim. «Tänagi oli palju pallikaotusi ja halbu puuteid. Eks muidugi mingid asjad on ka tingitud hooaja algusest.»

Üldiselt oli ta viie koondisedebütandiga – vahetusest sekkusid veel Markus Poom ja Tristan Koskor – siiski rahul. «Ka kogenud mehed nagu Klavan, Mets ja Kostja alustasid noorena vahetusmängijatena sellest, et neile anti võimalust. Siit võime leida järgmised uued huvitavad mehed ja täna oli esmamuljel mõnigi mees päris lootustandev, kellel on potentsiaali juba lähemas tulevikus jalg ukse vahele panna,» sõnas Reim.