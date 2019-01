Ootamatu: Tallinna Kalev lõpetas koostöö Kullamäega

«Aitäh, Gert! Tallinna Kalev/TLÜ annab teada, et tänasest ei ole Gert Kullamäe meie esindusmeeskonna peatreener. Gerdi ja meeskonna koostöö on olnud edukas ning täname teda panuse eest klubi professionaalsemaks muutumisel. Meeskond on tänu tema panusele heas seisus ja jätkab play-offi kursil. Klubi ja peatreeneri teed läksid lahku poolte kokkuleppel. Soovime Gerdile edu tema edasistes tegemistes,» kirjutas klubi Facebookis.