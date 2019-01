Raul Must pääses Tallinnas veerandfinaali

Kaheksandikfinaalis kohtus Must jaapanlase Minoru Kogaga. Põnevast heitlusest väljus kodupubliku toel võitjana Must, kes võitis mängu 21:19, 22:20.

«Olen väga rahul, et suutsin selle kohtumise võita. Panin endast kõik välja, mis mul oli. Vastane mängis hästi, kuid mängu algusest peale oli mul tunne, et see kohtumine on võimalik enda kasuks kallutada,» lausus Must. Veerandfinaalis tuleb Mustale vastaseks Teck Zhi Soo Malaisiast, kes jõudis põhivõistlusele kvalifikatsioonist. Musta veerandfinaal mäng Kalevi spordihallis algab laupäeval orienteeruvalt 11.15.