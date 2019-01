Kahekordne olümpiahõbe: Eestisse võiks ju suisa elama tulla!

«Eestis on väga tore. Tundsin kohe, et oleksin nagu Soomes – toit, inimeste olek ja keel on mulle Soomes võistlemisest tuttav. Olen end seal kogu aeg koduselt tundnud, sest minu jaoks on soome ja jaapani keel sarnase kõlaga. Täpselt sama juhtus ka Eestis – ma küll ei tunne ennast nagu kodus, aga mind võeti siin väga soojalt vastu. Võiksin siin kogu aeg võistelda!» rõõmustas Watabe.