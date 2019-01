Kuhu jäi Kregor Zirgi oodatud arenguhüpe?

Eestlase põhilise treenerina tegutseb 39-aastane kanadalane Tom Rushton, kellel on 16-aastane juhendamiskogemus ning Zirk kuulub koos kolme kaaslasega keskmaaujujate gruppi. Klubi peatreeneriks on aga maailmameistrist 38-aastane britt James Gibson, kes tegeleb peamiselt sprinteritega. Kuna Zirgil on vaja arendada nii kiiruslikke kui ka vastupidavusomadusi, siis liituvad nad tihti teiste gruppidega.