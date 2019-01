Moskva kohus andis dopingupetturile absurdse tiitli: olümpiavõitja Venemaa territooriumil

Kuu hiljem apelleeris Moskva kohtu otsuse Venemaa Olümpiakomitee, märkides, et CASi otsuse tühistamine ei kuulu moskvalaste pädevusse. Mõistagi lükkas linnakohus selle apellatsiooni tagasi. «See tähendab, et mind on tunnustatud Venemaa territooriumil kui olümpiavõitjat,» kuulutas Zubkov seepeale võidurõõmsalt. «Kõige tähtsam, et mind ei mõistetud dopinguvastaste reeglite rikkumises süüdi.»