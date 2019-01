Ronnie O'Sullivan olümpiavõitjaks? Snuuker pääses esmakordselt tiitlivõistluste programmi

Pealkirja esimeses pooles kirjeldatu on mõistagi veel väga kauge ja väga hüpoteetiline tulevik, kuid snuuker on tõepoolest arvatud Aafrika mängude ametlike spordialade sekka. Läbimurre tiitlivõistlustele on sellega tehtud ning arvestades nišialade tungimist olümpiaprogrammi pole võimatu, et kunagi näeme maailma parimaid kiitaltsutajaid ka olümpiamedalite nimel heitlemas.